Ларионов: «Надеюсь, омская клубника в сиропе помогла Лутфуллину забить решающий гол»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал дебютный гол Игната Лутфуллина в матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» (1:0).

«Вчера вечером у нас было чаепитие. Мне местные мальчишки-болельщики подарили клубнику омскую в сиропе. Там много сахара, но думаю: «Спущусь, принесу, посмотрю кто пришел». Смотрю сидит Лутфуллин, сидит Недопекин. Я открыл эту банку и сказал: «Ребят, попробуйте». Надеюсь, эта омская клубника помогла ему сегодня забить решающий гол», — сказал тренер на пресс-конференции.

Для 20-летнего Лутфуллина это первый гол в КХЛ, он забросил шайбу с передачи Никиты Недопекина.

СКА с 26 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 31 очком располагается на третьей строчке «Востока».