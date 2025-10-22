Ларионов заявил, что не планирует уходить в отставку из СКА. У команды 9 поражений в 11 последних матчах

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от ЦСКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ заявил, что не планирует подавать в отставку.

Команда под руководством 64-летнего специалиста потерпела 9 поражений в 11 последних играх.

«Любой человек сталкивается с определенными трудностями, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, те козыри, которые еще есть в кармане или в рукаве для того, чтобы поправить ситуацию. Поэтому пока вопрос даже не возникал, потому что всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, ты должен бороться до конца. Вот так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что верю в этих ребят, первую команду, что можно все исправить», — приводит ТАСС слова Ларионова.

Игорь Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года. Команда из Санкт-Петербурга занимает девятое место в таблице Западной конференции с 16 очками в 17 матчах. Армейцы проведут следующую игру дома против «Сочи» 24 октября.