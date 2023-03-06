Ларионов занял 23-е место в списке самых влиятельных людей российского хоккея

«СЭ» составил рейтинг 30 самых влиятельных людей российского хоккея. В список попали государственные чиновники, спортивные функционеры, бизнесмены, агенты, а также по одному хоккеисту и тренеру.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов занял в нашем топ-листе 23-е место.

Полный рейтинг читайте в ближайшее время на сайте «СЭ»!