Ларионов выразил соболезнования руководству «Коламбуса» в связи с гибелью Годро
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отреагировал на гибель форварда «Коламбуса» Джонни Годро и его брата Мэтью.
«Я тоже нахожусь в шоке. Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад в тот момент, когда наши детройтские ребята — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов — попали в аварию. Я отправил сообщение Джону Дэвидсону, старшему советнику «Коламбуса», от команды и от себя лично. Это трагедия, которую трудно описать словами, это горе для их семей, для всего хоккея. Выдающийся хоккеист, хороший парень, Джонни-хоккей... Ты задаешься вопросом — за что, почему, но так распоряжается всевышний», — приводит слова Ларионова ТАСС.
В пятницу, 30 августа, стало известно о том, что 31-летний хоккеист вместе с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем. Спустя 11 часов после случившегося «Коламбус» подтвердил трагическое событие.
В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (12+48) очков.
Премьер-министр Канады выразил соболезнования по поводу смерти Джонни Годро
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