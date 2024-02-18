Ларионов: «С какой группой можно сравнить хоккей СКА? «Парк Горького»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ назвал группу, с которой сравнил бы питерцев.

«Может быть, «Парк Горького?» — сказал Ларионова на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Сизов провел 49 матчей и набрал 13 (2+11) очков.

СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 64 матчах, «Торпедо» осталось на 6-м месте на «Западе» (74 балла).