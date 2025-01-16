Ларионов сравнил атмосферу на матче «Лада» — «Торпедо» с играми плей-офф
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что гордится командой после победы над «Ладой» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти и завершилась со счетом 3:2 в пользу нижегородцев.
«Поздравляю нашу команду с волевой победой, соперников — с хорошей игрой. Атмосфера во время матча была приближенной к тому накалу, который обычно видишь в плей-офф. Радует то, что хоккей в Тольятти жив, интересен людям, и местная команда здорово играет. Наших ребят с большой победой, это небольшой шаг вперед после тех поражений, которые у нас были. Горжусь тем, что ребята смогли найти в себе силы переломить ход матча и выиграть», — приводит пресс-служба КХЛ слова Ларионова.
«Торпедо» с 48 очками после 45 матчей располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Лады» 42 балла за 44 игры и девятая строчка на «Востоке».
Следующий матч команда Ларионова проведет 20 января против «Спартака». Клуб из Тольятти 18-го числа встретится с «Витязем».
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|16.01
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Амур – Ак Барс
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Адмирал – Металлург Мг
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Лада – Торпедо
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СКА – Северсталь
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