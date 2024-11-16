Ларионов: «Пас судьи решил игру. Нет претензий к команде, просто нелепая ошибка»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:1).

Единственная шайба в игре была заброшена игроком ярославской команды Даниилом Бутом после отскока от арбитра.

«Все, что скажу по игре: ее решил пас судьи. Абсолютно не имею претензий к команде, потому что они прикладывали усилия, создавали моменты. Но бывают такие вещи. Нелепая ошибка, судья оказался не в том месте и не в то время, а шайба отскочила на пятак. Что здесь поделаешь? Ничего», — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

Нижегородцы занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 28 матчах.