Ларионов рассказал о желании открыть новые имена в «Торпедо»

Новый главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о своем назначении.

«Для меня это новый вызов, и мы должны найти в игре команды новые пути и возможности. Впервые за три года мне дали возможность сформировать свой штаб, набрать людей, которые отвечают моей тренерской философии. Я неоднократно играл против «Торпедо», знаю корни команды, что хоккей там — [вид спорта] номер один, и это добавляет мне интереса. Мне хотелось бы открыть новые имена в команде», — цитирует Ларионова ТАСС.

О назначении специалисто было объявлено сегодня, 1 мая. Свой пост специалист займет в июле 2022 года.

В прошедшем сезоне «Торпедо» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.