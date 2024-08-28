Ларионов рассказал, что отклонил предложения из НХЛ
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов в интервью «СЭ» признался, что отклонил предложения из НХЛ.
— Вы по ходу прошлого сезона подписали новый контракт с клубом. Были ли у вас предложения из других клубов?
— Некорректно говорить. Не хочу быть одним из многих, которые говорят: «Там было, тут было». Я в «Торпедо», и я очень рад, что нахожусь в городе, где родилась моя мама, городе, в котором глубокие хоккейные традиции. Это самое главное.
— Андрей Разин после победы в Кубке Гагарина сказал, что у него есть мечта поработать в НХЛ. Есть ли такая у вас?
— Я в НХЛ проработал очень много лет. Вы мне задали вопрос о том, были ли предложения... Были. Но я от них отказался.
— В том числе из НХЛ?
— Да. Если начал проект, который находится в самом начале своего пути, оставлять его некорректно по отношению к команде и болельщикам. Поэтому пока этот вопрос закрыт.
63-летний специалист возглавил «Торпедо» в 2022 году.
Полностью интервью Игоря Ларионова читайте на сайте «СЭ».
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