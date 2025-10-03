Ларионов — о Голдобине: «Если у тебя нет сердца и огня, ни один талант не поможет»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов раскритиковал игру форварда армейцев Николая Голдобина после поражения от «Спартака» (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«В сегодняшних реалиях, если у тебя нет сердца, нет огня, то ни один талант не поможет подняться на ступеньку выше. Можно добиваться каких-то небольших личных успехов, но выиграть командно...Перебороть себя, помочь команде в чем-то другому — этого качества пока я не вижу», — сказал Ларионов на пресс-конференции.

29-летний форвард подписал контракт со СКА в августе 2025 года. Ранее он выступал за «Спартак».