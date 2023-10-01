Ларионов — о поражении от «Сочи»: «Мы играли на пределе сложный месяц»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).
«Наши ребята приложили титанические усилия в сентябре, хоть и не завершили его победой. Но мы гордимся тем настроем, теми усилиями, которые команда проявила в этот сложный период. Не хочу искать оправдания поражению, но мы играли на пределе сложный месяц. Естественно, когда-то наступает спад — психологический, накапливается усталость. Линч только приехал, плюс разница во времени. Но чем хороши профессионалы — они на эти вещи внимания не обращают, играют в любых ситуациях и условиях. Я рад, что он сразу же вошел в игру, отдал хороший пас и забил хороший гол.
Пока трудно давать оценку, что произошло с Адамом Хуской. Есть подозрение, что у него сотрясение, врачи завтра должны сообщить, насколько серьезна травма. Он получил повреждение за несколько секунд до второго гола», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
После этого матча «Торпедо» с 19 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сочи» с 16 очками — на четвертой строчке.
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