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Сегодня, 05:50

Ларионов — о поражении от «Сочи»: «Мы играли на пределе сложный месяц»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:5).

«Наши ребята приложили титанические усилия в сентябре, хоть и не завершили его победой. Но мы гордимся тем настроем, теми усилиями, которые команда проявила в этот сложный период. Не хочу искать оправдания поражению, но мы играли на пределе сложный месяц. Естественно, когда-то наступает спад — психологический, накапливается усталость. Линч только приехал, плюс разница во времени. Но чем хороши профессионалы — они на эти вещи внимания не обращают, играют в любых ситуациях и условиях. Я рад, что он сразу же вошел в игру, отдал хороший пас и забил хороший гол.

Пока трудно давать оценку, что произошло с Адамом Хуской. Есть подозрение, что у него сотрясение, врачи завтра должны сообщить, насколько серьезна травма. Он получил повреждение за несколько секунд до второго гола», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 19 очками занимает первое место в Западной конференции, «Сочи» с 16 очками — на четвертой строчке.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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Квартальнов — о поражении от «Лады»: «Мне не в чем упрекнуть ребят, хорошая игра»
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1 Металлург Мг 13 8 5 19
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4 Ак Барс 11 7 4 15
5 Сибирь 12 7 5 15
6 Трактор 13 6 7 14
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8 Авангард 10 5 5 11
9 Амур 11 4 7 11
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11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 12 9 3 19
2 Локомотив 12 9 3 18
3 Динамо М 12 9 3 18
4 Сочи 12 8 4 16
5 Спартак 13 7 6 16
6 СКА 11 6 5 12
7 Куньлунь РС 13 6 7 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 11 5 6 11
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