Ларионов — о поражении от «Трактора»: «К сожалению, ушли с пустыми руками. Горжусь каждый игроком»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:5).
«Команда очень порадовала и сыграла в блестящий хоккей все три периода. К сожалению, ушли с пустыми руками. Горжусь каждый игроком. После первого периода я сказал, что не на что обратить внимание или за что-то поругать. Настрой и жажда борьбы были видны с первого отрезка.
У Никиты Артамонова травма верхней части тела. По поводу проведенного против него силового приема скажу, что у нас нет людей, которые могут поставить точку в таких ситуациях. Но мы найдем правильные ключи и слова, чтобы в следующий раз такого не повторилось», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
Нижегородцы смогли отыграться с 0:3, но пропустили две безответные шайбы в третьем периоде. Форвард челябинцев Максим Шабанов набрал 3 (1+2) очка.
«Торпедо» с 46 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (61 очко) лидирует на «Востоке».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|4
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|14.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|- : -
|14.01
|16:30
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Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|14.01
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -