Ларионов — о поражении от ЦСКА: «Надеюсь, матч понравился зрителям»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:4).

- Хороший матч, надеюсь, понравился зрителям, — приводит слова Ларионова официальный сайт ЦСКА. — Был полный зал. Это то, чем хорош наш хоккей — когда ты играешь с душой, от чистого сердца и получаются такие яркие матчи. К сожалению, одно разочарование — результат, то, что мы уезжаем с пустыми руками. Но ничего. Мы вернемся!

— В концовке Богдан Конюшков проиграл забег Денису Гурьянову, что привело к четвертой шайбе. Чем это можно объяснить?

— Знаете, я не думаю, что он проиграл. Если этот момент разложить и посмотреть внимательно, и сравнить его с тем удалением, которое мы получили, когда нам забили гол, такой же момент. Даже, может быть, гораздо очевиднее. Это, я считаю, тоже какой-то фол. Бага играет очень много. Понятно, что это большая нагрузка для игрока. Но сказать, что его опередили в плане скорости, нельзя. Но там был грамотный прием, который арбитры должны видеть. К сожалению, в тех эмоциях, в той игре, они не смогли увидеть нарушения. Но что есть, то есть. Другого мы не имеем.

ЦСКА (78 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. Ранее армейцы гарантировали себе выход в плей-офф. «Торпедо» (66) остается восьмым на «Западе».