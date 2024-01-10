Ларионов: «Эмоции после поражения от ЦСКА есть, но эмоции — враг тренера»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:7) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Поздравляю соперника с уверенной игрой и заслуженной победой. Во втором перерыве говорили о том, что нужно избежать позора и выиграть третий период. Это придает уверенности. После игры поблагодарил ребят за третий период. В целом же это полная безответственность. Такие игры бывают, в них ты находишь то, чего не видел раньше. В третьем периоде, как утешение, забили два гола. Может быть, с этого начнем двигаться дальше. Почему выбрал Конюшкова капитаном? Мы вчера решили вернуться к ротации капитанов, чтобы дать ребятам почувствовать часть ответственности. Сложно ли это? Да. 21 год, второй сезон в лиге, но с чего-то нужно начинать. Есть время для того, чтобы всколыхнуть ребят. Когда ты носишь нашивку, то можешь замечать вещи, которых не видел раньше.
Эмоции есть, но эмоции — враг тренера. Я вспоминаю то, как, будучи игроком, уступал с таким счетом. В Северной Америке были такие матчи. Важно держать хладнокровие, хотя после первого периода я в строгой форме сказал ребятам, что так не пойдет. Не хочу, чтобы у команды появилась привычка сдаваться. Необходимо всем сплотиться и посмотреть в зеркало. Специально дали возможность опытным ребятам отдохнуть. Будем вместе выходить из этой ситуации. Нужно стряхнуть горечь этого поражения и двигаться дальше по сезону, быть позитивными», — цитирует «РБ Спорт» Ларионова.
ЦСКА набрал 56 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Торпедо» с 59 очками занимает 5-ю строчку в Западной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|50
|32
|18
|70
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|48
|30
|18
|63
|4
|Автомобилист
|51
|28
|23
|61
|5
|Трактор
|50
|27
|23
|59
|6
|Ак Барс
|48
|28
|20
|58
|7
|Лада
|50
|24
|26
|58
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
|Барыс
|49
|16
|33
|40
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|48
|32
|16
|68
|2
|Динамо М
|49
|32
|17
|68
|3
|Спартак
|50
|30
|20
|67
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|48
|28
|20
|59
|6
|ЦСКА
|48
|26
|22
|56
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|47
|21
|26
|47
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|50
|14
|36
|34
|10.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|10.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|10.01
|19:00
|
Витязь – СКА
|- : -