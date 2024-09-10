Ларионов — о победе над «Автомобилистом»: «Ничего особо не меняли после игры с «Ак Барсом»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:1).
«Ничего особо не меняли после игры с «Ак Барсом». Нам не хватало терпения и игровой мудрости в тех моментах, в которых нужно забивать. Хорошая новость, что выиграли, плохая — впереди ещё 65 матчей. Завтра новый день, и надо будет как можно быстрее забыть эту игру. Мы сделали определенные корректировки, потому что хоккеисты должны играть на своих сильных сторонах. У Сергея Гончарука и Кирилла Воронина это скорость. Они выполнили свою работу правильно. Китон Томпсон — порядочный и честный игрок. Он делает команду лучше.
Приятно, что после небольших ошибок в прошлой игре Андрей Белевич не упал «в яму» и почувствовал дружеское плечо. Радует, что помимо игры в обороне, он проявил себя как плеймейкер. Во всех трех матчах у нас было интересное большинство. Движение шайбы и хоккеистов, моменты, которые ребята создают — все это привело к цепной реакции, когда вышли другие ребята, и им хватило пятнадцати секунд чтобы довести дело до гола", — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
«Торпедо» одержало первую победу в сезоне и после трех игр с 3 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» набрал 4 очка за три встречи и идет вторым на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|4
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|2
|2
|0
|4
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Металлург Мг
|3
|1
|2
|2
|9
|Ак Барс
|3
|1
|2
|2
|10
|Барыс
|3
|0
|3
|1
|11
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|2
|Спартак
|3
|2
|1
|5
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Витязь
|3
|2
|1
|4
|5
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|3
|1
|2
|3
|7
|Торпедо
|3
|1
|2
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|2
|10
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|10.09
|18:00
|
Лада – Динамо М
|- : -
|10.09
|19:30
|
ЦСКА – Сибирь
|- : -