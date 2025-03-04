Ларионов: «Если у «Торпедо» будет шанс подняться выше в таблице, будем цепляться»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3).

«Хочу поздравить нашу команду с завершением выездной серии на хорошей ноте, два очка есть два очка. Хочется, чтобы на таких матчах команда взрослела, росла, приобретала тот опыт, который необходим в конце игры, когда ты держишь удар, играешь хладнокровно и грамотно, можешь сделать правильное решение. У нас такой игрок есть, это Кагарлицкий, который знает, как выбросить шайбу из зоны, как ложиться на линию паса. Такой опыт не купить, он приобретается именно в подобных матчах.

Мы играли с командой, которая имела последний шанс, маленькую надежду. Я предупредил об этом перед игрой, дал раскладку по сезону, сколько игр осталось. Понимали, что соперник будет бороться до конца, ведь надежда умирает последней. Для них это была определяющая игра, как седьмой матч плей-офф. Поэтому считаю, что это было хорошее испытание для нашей команды.

Идет горячая пора перед плей-офф. Ты не хочешь жечь людей, хочешь дать паузу, но пока еще думаю, что мы в ближайшие матчи посмотрим, где находимся мы и соперник. Если будет шанс подняться выше, будем цепляться», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» набрало 68 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».