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4 марта 2025, 04:25

Ларионов: «Если у «Торпедо» будет шанс подняться выше в таблице, будем цепляться»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3).

«Хочу поздравить нашу команду с завершением выездной серии на хорошей ноте, два очка есть два очка. Хочется, чтобы на таких матчах команда взрослела, росла, приобретала тот опыт, который необходим в конце игры, когда ты держишь удар, играешь хладнокровно и грамотно, можешь сделать правильное решение. У нас такой игрок есть, это Кагарлицкий, который знает, как выбросить шайбу из зоны, как ложиться на линию паса. Такой опыт не купить, он приобретается именно в подобных матчах.

Мы играли с командой, которая имела последний шанс, маленькую надежду. Я предупредил об этом перед игрой, дал раскладку по сезону, сколько игр осталось. Понимали, что соперник будет бороться до конца, ведь надежда умирает последней. Для них это была определяющая игра, как седьмой матч плей-офф. Поэтому считаю, что это было хорошее испытание для нашей команды.

Идет горячая пора перед плей-офф. Ты не хочешь жечь людей, хочешь дать паузу, но пока еще думаю, что мы в ближайшие матчи посмотрим, где находимся мы и соперник. Если будет шанс подняться выше, будем цепляться», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.

«Торпедо» набрало 68 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 51 очком — на 10-й строчке «Запада».

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Игорь Ларионов (хоккей)
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
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4. Авангард - Локомотив
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5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
4 - 3
1/4 финала
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
1. Динамо Мн - Ак Барс
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4 - 5
3. Ак Барс - Динамо Мн
4 - 0
4. Ак Барс - Динамо Мн
3 - 2
0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
4. Торпедо - Металлург Мг
3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
4 - 1
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
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3. ЦСКА - Авангард
2 - 3
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1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
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3. Сибирь - Металлург Мг
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1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
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1. Авангард - Нефтехимик
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
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1 - 4
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
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3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
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4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
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3. Сал. Юлаев - Автомобилист
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4. Сал. Юлаев - Автомобилист
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