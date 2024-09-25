Ларионов: «Приятно, что серия поражений «Торпедо» закончилась»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:2).
«Приятно, что серия поражений закончилась. Хорошее начало матча дало импульс команде. К большому сожалению, наша дисциплина и отношение к тем игровым моментам, что случились в третьем периоде, очень настораживают. Отобранный у нас гол в концовке после прерванного выхода на пустые ворота? Этот эпизод можно перевести в юмор или в позор. Не хочется говорить, что такие моменты не должны случаться в нашей Лиге. Если человек выходит на пустые ворота и раздается сигнал, что это гол, а потом отменяется... Естественно, все делают ошибки, у каждого бывает. Хорошо, что счет был не 2:1, запас был в две-три шайбы. Мне было слышать смешно такое, впервые в моей карьере. Давайте не судить строго. Будем надеяться, что судьи поправят этот момент», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
«Торпедо» прервало серию из четырех поражений подряд — 7 очков и 8-е место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд — 6 очков и 10-я строчка.
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