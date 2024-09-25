Ларионов — об обмене Яна в «Салават»: «Если человек захотел сменить команду, мы не можем его держать»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал обмен форварда Дениса Яна в «Салават Юлаев».
«Мы не стараемся кого-то держать, наказывать. Если человек захотел сменить команду, не хочет играть в коллективе, мы не можем его держать. Команда прежде всего, командный успех. Если кто-то больше думает о своих очках, ему с нами не по пути. Желаем Денису успеха, на этом точка», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ.
24 сентября «Салават» объявил о переходе 27-летнего россиянина. По данным «СЭ», сумма компенсации составила около 20 миллионов рублей.
В прошлом сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ Ян провел 59 матчей и набрал 17 (12+5) очков. В Кубке Гагарина на его счету 5 игр и 1 голевой пас.
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