Ларионов — о принципиальности матчей со «Спартаком»: «Мы всегда напоминаем о важности игр с такой командой»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями после разгромной победы над «Спартаком» (6:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Напоминали ли о том, что красно-белые для «Торпедо» крайне неудобный соперник, потому что за последние 7 игр у вас всего 1 победа?

— Да. У нас команда постоянно обновляется. Конечно, ты держишь в голове такие вещи. Многие игры, которые мы играли с ними в этом и прошлом сезоне были очень равными. Естественно, ты должен напоминать о таких вещах и озвучивать их. Любая команда с кем мы играем — потенциальный соперник в плей-офф. Мы должны понимать, что команда, которая играет с оленем на груди должна быть агрессивной, умной, рациональной. Мы должны играть только на победу, особенно с такой командой как «Спартак».

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе».

(Федор Носов)