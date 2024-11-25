Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:03

Ларионов — о принципиальности матчей со «Спартаком»: «Мы всегда напоминаем о важности игр с такой командой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями после разгромной победы над «Спартаком» (6:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Напоминали ли о том, что красно-белые для «Торпедо» крайне неудобный соперник, потому что за последние 7 игр у вас всего 1 победа?

— Да. У нас команда постоянно обновляется. Конечно, ты держишь в голове такие вещи. Многие игры, которые мы играли с ними в этом и прошлом сезоне были очень равными. Естественно, ты должен напоминать о таких вещах и озвучивать их. Любая команда с кем мы играем — потенциальный соперник в плей-офф. Мы должны понимать, что команда, которая играет с оленем на груди должна быть агрессивной, умной, рациональной. Мы должны играть только на победу, особенно с такой командой как «Спартак».

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе».

(Федор Носов)

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
Читайте также
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Вратаря «Челмета» Щетилина сбил пьяный водитель в Челябинске
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Популярное видео
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЦСКА — «Ак Барс»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 31 25 6 52
2 Спартак 30 20 10 43
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 28 14 14 35
6 Торпедо 31 15 16 35
7 Северсталь 29 17 12 34
8 Динамо Мн 30 15 15 33
9 Витязь 30 13 17 29
10 Куньлунь РС 31 12 19 27
11 Сочи 28 11 17 24
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 29 19 10 42
2 Автомобилист 28 18 10 39
3 Сал. Юлаев 28 18 10 38
4 Ак Барс 28 18 10 37
5 Металлург Мг 31 16 15 33
6 Адмирал 31 13 18 31
7 Нефтехимик 32 11 21 30
8 Авангард 28 12 16 26
9 Сибирь 28 11 17 25
10 Лада 28 10 18 25
11 Барыс 30 9 21 21
12 Амур 30 6 24 15
Результаты / календарь
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
25.11 19:00
Нефтехимик – Куньлунь РС
 1 : 3
25.11 19:00
Северсталь – Сал. Юлаев
 0 : 2
25.11 19:30
ЦСКА – Ак Барс
 1 : 2
25.11 19:30
Сочи – Лада
 3 : 2
25.11 19:30
Спартак – Торпедо
 0 : 6
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости