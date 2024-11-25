Ларионов — о принципиальности матчей со «Спартаком»: «Мы всегда напоминаем о важности игр с такой командой»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился впечатлениями после разгромной победы над «Спартаком» (6:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Напоминали ли о том, что красно-белые для «Торпедо» крайне неудобный соперник, потому что за последние 7 игр у вас всего 1 победа?
— Да. У нас команда постоянно обновляется. Конечно, ты держишь в голове такие вещи. Многие игры, которые мы играли с ними в этом и прошлом сезоне были очень равными. Естественно, ты должен напоминать о таких вещах и озвучивать их. Любая команда с кем мы играем — потенциальный соперник в плей-офф. Мы должны понимать, что команда, которая играет с оленем на груди должна быть агрессивной, умной, рациональной. Мы должны играть только на победу, особенно с такой командой как «Спартак».
«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе».
(Федор Носов)
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|31
|25
|6
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|29
|18
|11
|39
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|30
|15
|15
|33
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|29
|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
|Ак Барс
|28
|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|31
|16
|15
|33
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|28
|12
|16
|26
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|25.11
|19:00
|
Нефтехимик – Куньлунь РС
|1 : 3
|25.11
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|0 : 2
|25.11
|19:30
|
ЦСКА – Ак Барс
|1 : 2
|25.11
|19:30
|
Сочи – Лада
|3 : 2
|25.11
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|0 : 6