Ларионов попросил журналистов побыстрее начать пресс-конференцию: «Сейчас «Реал» играет через 40 минут»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Барысом» (7:0) в FONBET Чемпионате КХЛ обратился к журналистам с просьбой побыстрее провести пресс-конференцию, чтобы он успел посмотреть матч «Реала» с «Хетафе» в 26-м туре испанской Ла лиги.

«Давай, поехали. Сейчас «Реал» играет через 40 минут», — сказал Ларионов перед началом пресс-конференции.

21 февраля Ларионов пропустил матч СКА против ЦСКА (3:0), потому что уехал на финал хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

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