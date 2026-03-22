Ларионов — о противостоянии СКА и ЦСКА в первом раунде: «Мы выходим выигрывать»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов дал свой комментарий о предстоящей серии СКА и ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина, которая стартует в Москве.

— В СМИ пишут, что Никитин — это кубковый хоккей, а СКА — это слишком веселая игра. Что скажете им?

— Все начинается с чистого листа. Ребята настроены. Все зависит от того, как мы играем. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона.

— Что ответите тем, кто говорит, что у СКА немного шансов?

— Без комментариев. Все начинается с чистого листа. Ребята готовы, настроены. Все зависит от нашей игры. Будем продолжать то, что делали по ходу сезона, играть в веселый хоккей. Без этого не получится сделать игру красивой и эффективной. Знаем, что у ЦСКА плотная оборона. Для нас важен быстрый переход из обороны в атаку, чтобы соперник не успевал за нашими быстрыми крайними. Эти детали прорабатывали.

— Чем неприятен ЦСКА?

— Это команда плей-офф, нам придется преодолевать плотную оборону. Постараемся найти слабые места, они есть у всех команд. Не дам прогноз, какой будет серия, но мы выходим выигрывать.

— Кто начнет серию в воротах?

— Мы обычно говорим в день игры. Мы знаем. Подождем до утра, тогда объявим.

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