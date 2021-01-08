Нападающий «Куньлуня» Игорь Ларионов-младший выступил с антирасистским заявлением. По его мнению, необходимо продвигать идею неприятия расовой дискриминации.

«Мы должны использовать наши платформы, чтобы высказывать то, что мы думаем, — написал Ларионов в Twitter. - Мы создали вакцину против пандемии в течение года. Но мы не можем найти решение для мерзкой проблемы, которой уже сотни лет. Я испытывал несправедливость из-за моей национальности всю свою жизнь. Я даже не могу представить, насколько трудной была бы моя жизнь, если бы я не был белым иммигрантом.

В конце концов абсолютно понятно, что расизм и неравенство это болезнь. Если вы этого не видите или не признаете, вы — часть проблемы. Недостаточно просто не быть расистом. Вы должны быть против расизма".