Ларионов-младший: «Важно лишь то, как мы играем. Зарплата — на втором месте»
Нападающий «Торпедо» Игорь Ларионов, отметившийся дублем в игре ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Динамо» (7:1), поделился впечатлениями от матча.
— У вас сегодня дубль. Сказал ли что-то Игорь Николаевич вам после игры и какой гол из двух отметили для себя?
— Просто сказал, что молодец, нужно продолжать так играть. Обе хорошие шайбы, не могу сказать, что какая-то понравилась больше. Гол есть гол. Самое важное, что помог команде.
— Какой момент был самым важным за весь матч?
— Когда во втором периоде мы начали переламывать игру. После этого было видно, что мы возьмем этот матч. Это на самом деле очень важно, потому что когда ты встречаешься с сильными соперниками и начинаешь забивать одну шайбу за другой, приходит осознание, что можешь сломать психологически другую команду и выиграть.
— Вы получили капитанскую нашивку в игре с «Куньлунем». Как чувствовали себя в роли капитана?
— Было очень интересно. В этом году у нас много игроков пробуют себя в роли капитана. Я получил нашивку по той причине, что раньше выступал в «Куньлуне». Я знаю почти всех ребят, до сих пор со многими общаюсь, поэтому выйти против своих друзей, сыграть как капитан и выиграть матч — незабываемое чувство.
— Стали известны заработные платы хоккеистов «Торпедо». Вы получаете больше вашего отца — 20 миллионов против 17.
— Серьезно?
— Да
— Я даже не знал этого, если честно.
— Как относитесь к этому?
— Считаю так: если генеральный менеджер так решил, значит, так правильно. Самое главное, чтобы болельщики получали удовольствие. Важно лишь то, как мы играем. Зарплата — на втором месте.
Анна Бирюкова
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