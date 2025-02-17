Ларионов-младший после перелома челюсти вернется на лед в начале марта

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал, что его сын и нападающий нижегородской команды Игорь Ларионов-младший вернется к тренировкам на льду в начале марта.

«Во вторник он должен вернуться из Москвы в Нижний Новгород. Думаю, в начале марта, 5-6-го числа, он выйдет на лед. О зубах он будет думать по окончании сезона. Главное, чтобы у него срослась челюсть, ему надо дать возможность спокойно вернуться играть», — цитирует Ларионова-старшего ТАСС.

26-летний нападающий получил травму из-за попадания шайбы в лицо 1 февраля в матче FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6).

В нынешнем сезоне Ларионов-младший набрал 20 (5+15) очков в 32 встречах.