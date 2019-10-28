Лапенков покинул «Северсталь»

«Северсталь» расторгла контракт с форвардом Евгением Лапенковым по соглашению сторон, информирует сайт клуба.

Лапенков перешел в череповецкий клуб по ходу сезона-2018/19. Всего 35-летний нападающий провел 28 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

— «Северсталь» благодарит нападающего за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении.

Тренер Андрей Разин разнес команду после матча. Игрок вступился за коллектив и был отчислен

