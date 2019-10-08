Лалонд дисквалифицирован на три матча

Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» (2:0) удаление до конца встречи получил канадский защитник «моряков» Шон Лалонд. Игрок был наказан штрафом «5+20» за удар клюшкой в пах Степану Захарчуку.

Игрок дисквалифицирован на три матча КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказания, наложенные на игрока хозяев Шона Лалонда по п.1.15. («Удар клюшкой») и п. 1.34. («Использует оскорбительные выражения, производит любые оскорбительные жесты по отношению к любому судье или любому лицу, замахивается на судью клюшкой») статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать по каждому пункту на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме этого, в соответствии с п. 4.2.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «наказан Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и Большим и Дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в одной и той же игре», то получает одну игру дисквалификации плюс индивидуальный штраф.

Суммарная дисквалификация Лалонда составит три матча», - говорится в сообщении.

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