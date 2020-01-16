Лалонд дисквалифицирован на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между «Адмиралом» — «Авангардом» (2:5), сообщает официальный сайт лиги.

— На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Адмирала» Шона Лалонда наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Лалонд пропустит два матча команды после паузы на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2020, — говорится в сообщении.