КХЛ перевела «Ладу» в Западную конференцию

КХЛ объявила о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

Решение о переводе тольяттинского клуба было принято в среду, 2 июля, на заседании правления КХЛ.

В прошедшем сезоне «Лада» заняла десятое место в Восточной конференции и не сумела выйти в плей-офф.

27 июня стало известно, что «Витязь» исключен из числа участников КХЛ до 2030 года. Таким образом, тольяттинцы займут место подмосковной команды в Западной конференции. В сезоне-2025/26 в лиге выступят 22 клуба — по 11 команд в Западной и Восточной конференциях.