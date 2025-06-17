«Лада» заключила однолетний контракт с Хохлачевым

Нападающий Александр Хохлачев продолжит карьеру в «Ладе», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

31-летний хоккеист подписал соглашение с командой на один сезон. В апреле форвард расторг контракт с «Сочи» по соглашению сторон.

Хохлачев — воспитанник «Спартака». Он также играл за СКА, «Авангард», «Амур» в КХЛ и «Бостон» в НХЛ. Нападающий является серебряным (2011) и бронзовым (2012) призером молодежного чемпионата мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина (2017 и 2021).

В КХЛ на счету Хохлачева 323 (126+197) очка в 565 матчах.