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Сегодня, 12:18

«Лада» выплатила хоккеистам задолженности по зарплате

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор хоккейного клуба «Лада» Александр Чеботарев сообщил, что тольяттинский клуб «Лада» выплатил задолженности по зарплате перед игроками.

«Сейчас сидели с Олегом Браташом, разговаривали по поводу его ухода, и как раз пришло уведомление о зачислении зарплаты. Игрокам долги по зарплате погашены. Что касается долгов по премиальным, уверен, что вопрос будет решен, поскольку капитан нашей команды общался по этому поводу. Когда, не могу пока сказать», — цитирует Чеботарева ТАСС.

На данный момент «Лада» провела 24 игры в текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ, заработала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Лада
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