«Лада» выменяла Севостьянова у «Автомобилиста»

«Автомобилист» обменял защитника Александра Севостьянова в «Ладу», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Взамен екатеринбуржцы получили денежную компенсацию. Односторонний контракт с 26-летним хоккеистом действует до конца сезона 2024/2025.

В текущем сезоне Севостьянов успел провести в «Автомобилисте» 12 матчей, в которых не набрал результативных баллов. Всего на его счету 9 (5+4) очков в 81 матче КХЛ.