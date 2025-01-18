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Сегодня, 14:45

«Лада» — «Витязь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Лада» и «Витязь» будут играть в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Лада», Telegram

Матч «Лада» — «Витязь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в субботу, 18 января. Игра на льду «Лада-Арены» в Тольятти начнется в 16.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Лада» — «Витязь» в матч-центре «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Лада» провела 44 матча и набрала 42 очка, в предыдущей игре тольяттинцы уступили «Торпедо» (2:3). У «Витязя» — 44 игры и 39 очков, в среду «богатыри» выиграли в овертайме у «Сочи» (2:1 ОТ) и прервали серию из шести проигранных матчей подряд.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Лада
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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Адмирал – Ак Барс
 2 : 5
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 3 : 2 Б
18.01 16:00
Лада – Витязь
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