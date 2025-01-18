«Витязь» забросил шесть шайб подряд и победил «Ладу»
«Витязь» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Ладу» — 6:2.
Подмосковная команда забросила шесть шайб подряд. По 3 очка набрали хоккеисты «Витязя» защитник Дин Стюарт (2+1) и форвард Владислав Цицюра (0+3). В составе тольяттинцев оба гола на счету нападающего Архипа Неколенко.
«Витязь» (41 очко) одержал вторую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (42) — девятая на «Востоке».
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«Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)
Голы: Неколенко — 6 (Шараканов, Государев), 4:19 — 1:0. Макеев — 9 (бол., Цицюра, Заседа), 8:13 — 1:1. Стюарт — 3 (Цицюра, Малоросиянов), 21:16 — 1:2. Стюарт — 4 (Барак, Бучельников), 23:18 — 1:3. Заседа — 3 (бол., Цицюра, Воробьев), 34:19 — 1:4. Рой — 5 (Барак, Бучельников), 39:42 — 1:5. Воробьев — 10 (Савчик, Стюарт), 40:56 — 1:6. Неколенко — 7 (Червоненко, Семин), 52:54 — 2:6.
Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00) — Кареев.
Штраф: 11 — 7.
Броски: 29 (9+4+16) — 34 (13+18+3).
Судьи: Белов, Кулаков.
18 января. Тольятти. Лада Арена.
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