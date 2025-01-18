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Сегодня, 18:17

«Витязь» забросил шесть шайб подряд и победил «Ладу»

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«Витязь» в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ победил «Ладу» — 6:2.

Подмосковная команда забросила шесть шайб подряд. По 3 очка набрали хоккеисты «Витязя» защитник Дин Стюарт (2+1) и форвард Владислав Цицюра (0+3). В составе тольяттинцев оба гола на счету нападающего Архипа Неколенко.

«Витязь» (41 очко) одержал вторую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» (42) — девятая на «Востоке».

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«Лада» (Тольятти) — «Витязь» (Московская область) — 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

Голы: Неколенко — 6 (Шараканов, Государев), 4:19 — 1:0. Макеев — 9 (бол., Цицюра, Заседа), 8:13 — 1:1. Стюарт — 3 (Цицюра, Малоросиянов), 21:16 — 1:2. Стюарт — 4 (Барак, Бучельников), 23:18 — 1:3. Заседа — 3 (бол., Цицюра, Воробьев), 34:19 — 1:4. Рой — 5 (Барак, Бучельников), 39:42 — 1:5. Воробьев — 10 (Савчик, Стюарт), 40:56 — 1:6. Неколенко — 7 (Червоненко, Семин), 52:54 — 2:6.

Вратари: Трушков (Третьяк, 40:00) — Кареев.

Штраф: 11 — 7.

Броски: 29 (9+4+16) — 34 (13+18+3).

Судьи: Белов, Кулаков.

18 января. Тольятти. Лада Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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ХК Витязь
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1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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 2 : 5
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 3 : 2 Б
18.01 16:00
Лада – Витязь
 2 : 6
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