«Лада» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Тольятти 20 января и завершилась победой хозяев — 2:1 Б.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» (65 очков) после 55 матчей поднялась на пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) после 53 игр идет девятым на «Западе».

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