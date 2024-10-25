«Лада» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Лада» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 25 октября
«Лада» сыграет с «Трактором» в FONBET Чемпионате КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.
Трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Также следить за матчем в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ.
Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 19.50 по местному времени).
Ключевые события встречи «Лада» — «Трактор» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Команда из Тольятти набрала 16 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции, челябинский клуб с 30 очками идет первым.
Матч «Лада» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|19
|10
|9
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|21
|4
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|5
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|6
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|7
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|8
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
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|5
|14
|11
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30.10
|25.10
|18:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|25.10
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|25.10
|19:00
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -
|25.10
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|25.10
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|25.10
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
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