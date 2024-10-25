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Сегодня, 16:30

«Лада» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Лада» сыграет с «Трактором» в регулярном чемпионате КХЛ 25 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Данила Моисеев (ХК «Лада»).
Фото ХК «Лада»

«Лада» сыграет с «Трактором» в FONBET Чемпионате КХЛ в пятницу, 25 октября. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке). Также следить за матчем в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ.

Жители Челябинска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 19.50 по местному времени).

Ключевые события встречи «Лада» — «Трактор» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Команда из Тольятти набрала 16 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции, челябинский клуб с 30 очками идет первым.

Матч «Лада» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Трактор
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2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
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5 ЦСКА 19 8 11 23
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7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Нефтехимик 20 8 12 21
4 Металлург Мг 20 10 10 20
5 Сал. Юлаев 16 10 6 20
6 Сибирь 18 9 9 19
7 Адмирал 17 8 9 19
8 Ак Барс 15 9 6 18
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 18 6 12 13
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Локомотив – Амур
 - : -
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Ак Барс – Адмирал
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