«Трактор» на выезде разгромил «Ладу», Ливо и Коршков оформили дубли

«Трактор» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

У гостей 3 очка на счету Виталия Кравцова (1+2), по 2 очка набрали Егор Коршков (2+0), Джошуа Ливо (2+0), Андрей Светлаков (1+1), Михаил Григоренко (0+2) и Александр Кадейкин (0+2).

У хозяев единственная шайба на счету Ивана Романова. Тольяттинская команда за всю игру нанесла 9 бросков в створ ворот челябинцев.

«Трактор» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» с 25 очками — на последней 11-й строчке «Запада».