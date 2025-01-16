«Лада» и «Торпедо» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 16 января

«Лада» и «Торпедо» проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 16 января. Матч на «Лада Арене» в Тольятти начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Тольятти покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Для жителей Нижнего Новгорода трансляция пройдет на местном телеканале «НН 24».

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Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Лада» обыграла минское «Динамо» (6:4), а «Торпедо» уступило «Трактору» (3:5).