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Сегодня, 20:10

«Торпедо» на выезде победило «Ладу», у Линча дубль

Алина Савинова
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«Торпедо» обыграло «Ладу» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

У клуба из Нижнего Новгорода дубль оформил Бобби Линч и еще одну шайбу забросил Василий Атанасов. У тольяттинской команды по голу забили Вадислав Семин и Данил Юртайкин, который всего набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На счету Никиты Михайлова две результативные передачи.

«Торпедо» набрало 48 очков в 45 матчах и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Лады» 42 балла после 44 игр и девятая строчка на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Атанасов — 16 (Войнов, Воронин), 6:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Михайлов, Севостьянов), 12:38 — 1:1. Семин — 3 (Михайлов, Юртайкин), 21:37 — 2:1. Линч — 10 (бол., Абрамов, Чефанов), 44:15 — 2:2. Линч — 11 (Тертышный, Чефанов), 57:10 — 2:3.

Вратари: Трушков (58:17 — 58:27, 58:31) — Кульбаков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (4+15+5) — 26 (7+8+11).

Судьи: Белов, Морозов.

16 января. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
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4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
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