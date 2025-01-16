«Торпедо» на выезде победило «Ладу», у Линча дубль
«Торпедо» обыграло «Ладу» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
У клуба из Нижнего Новгорода дубль оформил Бобби Линч и еще одну шайбу забросил Василий Атанасов. У тольяттинской команды по голу забили Вадислав Семин и Данил Юртайкин, который всего набрал 2 (1+1) очка в этой игре. На счету Никиты Михайлова две результативные передачи.
«Торпедо» набрало 48 очков в 45 матчах и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Лады» 42 балла после 44 игр и девятая строчка на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Атанасов — 16 (Войнов, Воронин), 6:18 — 0:1. Юртайкин — 5 (Михайлов, Севостьянов), 12:38 — 1:1. Семин — 3 (Михайлов, Юртайкин), 21:37 — 2:1. Линч — 10 (бол., Абрамов, Чефанов), 44:15 — 2:2. Линч — 11 (Тертышный, Чефанов), 57:10 — 2:3.
Вратари: Трушков (58:17 — 58:27, 58:31) — Кульбаков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (4+15+5) — 26 (7+8+11).
Судьи: Белов, Морозов.
16 января. Тольятти. Лада Арена.
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