Сегодня, 20:10

«Лада» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

8 марта «Лада» приняла «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра в Тольятти завершилась победой красно-белых — 5:2.

За «Спартак» забили Данил Пивчулин, Герман Рубцов (дубль), Александр Беляев и Джоуи Кин. В составе «Лады» отличились Никита Сетдико и Андрей Чивилев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

10 марта «Спартак» сыграет с «Ак Барсом», а «Лада» 11 марта встретится с «Северсталью».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
8 марта, 16:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Спартак

КХЛ
ХК Лада
ХК Спартак (Москва)
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 63 46 17 99
2 Авангард 63 43 20 90
3 Ак Барс 63 39 24 86
4 Автомобилист 63 38 25 80
5 Салават Юлаев 63 33 30 70
6 Трактор 63 29 34 66
7 Нефтехимик 64 31 33 65
8 Сибирь 63 26 37 60
9 Амур 63 25 38 57
10 Барыс 63 19 44 49
11 Адмирал 63 17 46 46
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 63 43 20 91
2 Динамо Мн 63 37 26 83
3 Северсталь 63 38 25 81
4 Торпедо НН 64 36 28 78
5 ЦСКА 63 34 29 76
6 СКА 63 34 29 75
7 Спартак 63 34 29 74
8 Динамо М 62 34 28 73
9 Шанхай Дрэгонс 63 21 42 54
10 Лада 65 19 46 45
11 Сочи 62 18 44 44
Результаты / календарь
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
8.03 14:30 Металлург Мг – Трактор 3 : 2 Б
8.03 16:00 Лада – Спартак 2 : 5
8.03 17:00 Торпедо НН – Сочи 4 : 3
Все результаты / календарь

