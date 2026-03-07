«Лада» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Лада» и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 7 марта
«Лада» и «Спартак» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 7 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Лада Арена» во Тольятти. Начало — в 16.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.
«Лада» набрала 45 очков в 63 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. Команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ сезона 2025/26.
«Спартак» с 70 очками в 63 играх идет на восьмой строчке «Запада». Клуб гарантировал себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Салават Юлаев
|6
|4
|2
|9
|3
|Нефтехимик
|7
|4
|3
|9
|4
|Ак Барс
|7
|4
|3
|9
|5
|Барыс
|6
|4
|2
|8
|6
|Автомобилист
|6
|2
|4
|6
|7
|Авангард
|6
|3
|3
|6
|8
|Амур
|5
|2
|3
|5
|9
|Адмирал
|6
|2
|4
|5
|10
|Сибирь
|7
|2
|5
|5
|11
|Трактор
|6
|2
|4
|4
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|7
|6
|1
|12
|2
|Спартак
|7
|5
|2
|10
|3
|СКА
|6
|5
|1
|10
|4
|Торпедо НН
|6
|4
|2
|8
|5
|Динамо М
|7
|4
|3
|8
|6
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|7
|7
|ЦСКА
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|1
|5
|4
|9
|Шанхай Дрэгонс
|4
|2
|2
|4
|10
|Северсталь
|6
|1
|5
|3
|11
|Сочи
|6
|1
|5
|2
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25.09
26.09
|21.09
|12:00
|Амур – Северсталь
|- : -
|21.09
|12:30
|Адмирал – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:00
|Ак Барс – Лада
|- : -
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