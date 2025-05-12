Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

12 мая, 12:58

«Лада» сообщила об уходе Якубова с поста спортивного директора

Алина Савинова

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Функционер занимал эту должность с мая 2023 года.

«Клуб благодарит Рафика Хабибулловича за добросовестную работу и желает ему успехов в дальнейшем. О последующих кадровых изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 «Лада» набрала 54 очка за 68 матчей и заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.

Источник: https://t.me/hc_lada/11384
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Рафик Якубов
Читайте также
Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 31 гражданина Украины
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
ВС РФ освободили населенные пункты Звановка и Новое Запорожье
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Орбан заявил о переломном моменте в конфликте на Украине и расколе в ЕС
Популярное видео
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спортивный директор «Лады» Гомоляко: «Обязательная задача на следующий сезон — попасть в плей-офф»

Четыре автора «СЭ» попали в список номинантов премии «Лучший журналист КХЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 29 22 7 46
2 Ак Барс 29 18 11 38
3 Авангард 27 17 10 37
4 Автомобилист 30 16 14 35
5 Нефтехимик 30 15 15 31
6 Трактор 30 13 17 31
7 Барыс 29 11 18 27
8 Амур 27 11 16 26
9 Адмирал 26 10 16 25
10 Салават Юлаев 28 10 18 23
11 Сибирь 28 8 20 19
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 31 19 12 41
3 Северсталь 29 20 9 40
4 Динамо Мн 28 18 10 39
5 Динамо М 28 16 12 34
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 28 14 14 31
8 ЦСКА 29 13 16 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
22.11 14:30 Металлург Мг – Адмирал - : -
22.11 17:00 Сочи – Сибирь - : -
22.11 17:00 Локомотив – Амур - : -
22.11 17:10 Динамо Мн – Спартак - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости