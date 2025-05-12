«Лада» сообщила об уходе Якубова с поста спортивного директора

Рафик Якубов покинул пост спортивного директора «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Функционер занимал эту должность с мая 2023 года.

«Клуб благодарит Рафика Хабибулловича за добросовестную работу и желает ему успехов в дальнейшем. О последующих кадровых изменениях будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении клуба.

В FONBET чемпионате КХЛ сезона-2024/25 «Лада» набрала 54 очка за 68 матчей и заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.