«Лада» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» на своем льду уступила «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

«Сочи» с 27 очками занимает последнее, 11-е место в Западной конференции, «Лада» идет 9-й на «Востоке» с 33 очками.