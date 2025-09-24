«Лада» и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 24 сентября

«Лада» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 24 сентября. Матч пройдет во дворце спорта «Лада Арены» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

24 сентября, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Сочи

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

В 6 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2025/26 тольяттинцы набрали 2 очка, сочинцы — 5.

22 сентября «Сочи» проиграл в гостях «Локомотиву» (0:5), а «Лада» уступила на своем льду СКА в игре 21 сентября (0:3).

Матч «Лада» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс