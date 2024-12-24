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Сегодня, 20:17

«Сочи» обыграл «Ладу» и прервал восьмиматчевую серию поражений

Алина Савинова
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«Сочи» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

Голы хозяев забили Евгений Калабушкин, Михаил Фисенко и Иван Романов. У гостей отличились Уильям Биттен, Сергей Попов, Александр Яремчук и Артур Тянулин, который забросил победную шайбу.

«Сочи» одержал первую победу за последние девять матчей. Команда не выигрывала с 25 ноября — тогда сочинская команда также оказалась сильнее «Лады» (3:2).

«Сочи» с 27 очками после 37 игр располагается на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции. У «Лады» 33 балла в 35 матчах и девятая строчка на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Голы: Калабушкин — 1 (Грошев, Моисеев), 13:40 — 1:0. Биттен — 2 (Кузнецов, Яремчук), 18:27 — 1:1. Попов — 10 (Хохлачев, Мачулин), 23:16 — 1:2. Яремчук — 1, 28:09 — 1:3. Фисенко — 4 (мен.), 29:43 — 2:3. Романов — 7 (Алтыбармакян), 47:25 — 3:3. Тянулин — 9 (Мачулин), 59:01 — 3:4.

Вратари: Трушков (59:25) — Иванов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (8+6+14) — 33 (11+14+8).

Судьи: Гашилов, Дударов.

24 декабря. Тольятти. Лада Арена.

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2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 38 23 15 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 37 19 18 43
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 37 12 25 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 38 24 14 52
2 Сал. Юлаев 36 24 12 50
3 Ак Барс 35 23 12 48
4 Металлург Мг 39 22 17 46
5 Автомобилист 36 20 16 44
6 Адмирал 40 18 22 42
7 Авангард 37 17 20 37
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 35 14 21 33
10 Сибирь 35 14 21 31
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