«Лада» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Сочи» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 18 января

«Лада» и «Сочи» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 18 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

18 января, 16:30. Лада Арена (Тольятти) Лада Сочи

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Тольяттинцы набрали 20 очков в 46 матчах и занимают 11-е место в Западной конференции. Команда из Сочи с 34 очками в 43 играх идет на 10-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Лада» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс