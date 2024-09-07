«Лада» — СКА: видеообзор матча КХЛ

СКА в гостевом матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ обыграл «Ладу» со счетом 3:1.

Видео лучших моментов игры «Лада» — СКА опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

В следующем матче питерские армейцы сыграют в гостях с ярославским «Локомотивом» 9 сентября, а «Лада» на следующий день примет московское «Динамо».