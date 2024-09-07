«Лада» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Лада» примет СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в субботу, 7 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Лада-Арена» в Тольятти. Начало — 14.30 по московскому времени.
В прямом эфире видеотрансляцию матча покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также смотреть встречу по платной подписке можно на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Кроме того, прямой эфир матча «Лада» — СКА пройдет на канале «78» для жителей Санкт-Петербурга.
Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — СКА можно в матч-центре на сайте «СЭ».
На старте нового сезона КХЛ «Лада» уступила «Локомотиву» со счетом 0:3, а СКА проиграл «Металлургу» — 4:5 ОТ.
В сезоне-2023/24 «Лада» вылетела в первом раунде плей-офф, СКА в розыгрыше Кубка Гагарина-2024 уступил Автомобилисту (1-4) в четвертьфинале.
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|Адмирал
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|Сал. Юлаев
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|0
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|Металлург Мг
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|Ак Барс
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|Лада
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|11
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|1
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|Западная конференция
|И
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|П
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|4
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|Куньлунь РС
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|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
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|1
|0
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|4
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|1
|1
|0
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|5
|Северсталь
|2
|1
|1
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|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|7
|СКА
|1
|0
|1
|1
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
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|0
|1
|0
|7.09
|14:30
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Лада – СКА
|- : -
|7.09
|17:00
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Витязь – Амур
|- : -
|7.09
|17:00
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Торпедо – Ак Барс
|- : -
|7.09
|17:00
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Спартак – Сочи
|- : -