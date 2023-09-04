СКА обыграл «Ладу», одержав вторую подряд победу в КХЛ

СКА на выезде одержал победу над «Ладой» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Победу гостям принесли шайбы Брендэна Лайпсика, Ивана Зинченко и Владимира Алистрова.

СКА одержал вторую победу подряд в КХЛ и вышел на первое место в Западной конференции. Тольяттинцы замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче СКА в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо». Игра пройдет 6 сентября. «Лада» в этот же день на домашнем льду встретится с «Салаватом Юлаевым».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Лайпсик — 1 (Алистров), 22:34 — 0:1. Зинченко — 1 (мен., Алистров), 24:47 — 0:2. Алистров — 1 (Лайпсик, Никишин), 26:58 — 0:3.

Вратари: Подъяпольский (Трушков, 40:00) — Иванов.

Штраф: 16 — 16.

Броски: 30 (10+6+14) — 27 (11+12+4).

Судьи: Гамалей, Сидоренко.

4 сентября. Тольятти. Лада Арена.