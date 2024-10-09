«Лада» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» в овертайме одержала победу над «Сибирью» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.