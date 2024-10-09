«Лада» на своем льду примет «Сибирь» в FONBET чемпионате КХЛ 9 октября. Игра пройдет во дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти им начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Лада» — «Сибирь» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале КХЛ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 17.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Новосибирска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТС. Начнется эфир в 21.50 по местному времени.

Тоятитинский клуб набрал 10 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Команда из Новосибирска с 16 баллами располагается на третьей строчке на «Востоке».

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